Лента RSS
Подписаться на ленту
15 февраля 2019, пятница, 15:20
+3°C
Завтра +4°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,17
  • € 2,44
15. 02. 2019

В Афганистане погибли более трех тысяч украинцев - Полторак

В войне в Афганистане участвовали более 160 000 украинских военных, из которых погибло 3000. Об этом в Facebook написал министр обороны Степан Полторак в пятницу, 15 февраля.
 
 
Полторак также отметил, что на сегодня немало воинов-афганцев, участников других зарубежных военных миссий присоединились к рядам добровольцев и украинского войска для участия в войне на Донбассе.
 
Как известно, Украина 15 февраля отмечает День чествования участников боевых действий на территории других государств.
 
Ранее сообщалось, что более 300 украинских миротворцев принимают участие в восьми международных операциях по поддержанию мира и безопасности в шести странах мира и районе Абьей.
 
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Вся немецкая кухня заточена под один соус - пиво.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Верите ли вы в то, что люди спровоцировали глобальное потепление?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.