В Афганистане погибли более трех тысяч украинцев - Полторак

В войне в Афганистане участвовали более 160 000 украинских военных, из которых погибло 3000. Об этом в Facebook написал министр обороны Степан Полторак в пятницу, 15 февраля.

Полторак также отметил, что на сегодня немало воинов-афганцев, участников других зарубежных военных миссий присоединились к рядам добровольцев и украинского войска для участия в войне на Донбассе.

Как известно, Украина 15 февраля отмечает День чествования участников боевых действий на территории других государств.

Ранее сообщалось, что более 300 украинских миротворцев принимают участие в восьми международных операциях по поддержанию мира и безопасности в шести странах мира и районе Абьей.

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Источник: korrespondent.net