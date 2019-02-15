В Запорожской области пенсионерку спасли из цистерны с семечками

В селе Малая Токмачка Ореховского района пожилая женщина едва не погибла, упав в цистерну с семенами подсолнечника. Об этом сообщает управление ГСЧС в Запорожской области в пятницу, 15 февраля.
Отмечается, что женщина упала в цистерну объемом 75 кубических метров и не смогла самостоятельно выбраться.
"Спасатели с помощью веревки и лестницы-палки вытащили 60-летнюю пострадавшую. От медицинской помощи спасенная отказалась", – говорится в сообщении.
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Ранее в Одессе рядом с частным домом обнаружили цистерну, в которой находились два человеческих скелета. Эксперты не обнаружили на скелетах признаков насильственной смерти – следов переломов или других повреждений.
Также сообщалось, что в Полтавской области возле села Полывяное перевернулась автоцистерна и загорелась.
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Источник: korrespondent.net
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