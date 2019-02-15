В суде Броваров прокурору угрожали ножом

В Броварах Киевской области злоумышленник угрожал прокурору в здании суда. Об этом в пятницу, 15 февраля, пишут УНН со ссылкой на правоохранительные органы.

Отмечается, что в Броварском районном суде местный житель угрожал сотруднице прокуратуры, которая перед тем участвовала в одном из судебных заседаний.

Когда прокурор вышла в коридор, к ней подошел мужчина и начал угрожать физической расправой. Мужчина в руках держал нож. Напугав прокурора, злоумышленник скрылся.

Вскоре нападавшего задержали. Им оказался житель города Бровары 1986 года рождения.

Начато уголовное производство. Причины и мотивы преступления устанавливаются.

Ранее в Житомирской области ранее судимый местный житель порезал ножом сотрудника местной прокуратуры.

Также сообщалось, что в Черниговской области мужчина с топором напал на сотрудницу прокуратуры.

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Источник: korrespondent.net