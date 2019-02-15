США и Китай не достигли прогресса на переговорах в Пекине – СМИ

Торговые переговоры между представителями США и Китая завершились в Пекине без согласования детальных условий по торговым вопросам. Но при этом обе стороны отмечали, что несколько приблизились к соглашению. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в пятницу, 15 февраля.

По данным издания, Вашингтон и Пекин подпишут соглашение самого общего характера – в форме протокола о намерениях. Этот документ ляжет в основу торговой сделки, которую будут обсуждать при личной встрече президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин.

В пятницу Си Цзиньпин встретился с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером и министром финансов Стивеном Мнучиным.

Ожидается, что переговоры продолжатся на следующей неделе в Вашингтоне в том же составе. Китай по-прежнему будет представлять вице-премьер Госсовета Лю Хэ.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп рассчитывает согласовать торговую сделку с Китаем и для этого намерен лично поговорить с Си Цзиньпином. Если переговоры пройдут неудачно, то 1 марта должны вступить в силу новые взаимные пошлины в 25%.

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Источник: korrespondent.net