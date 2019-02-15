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15. 02. 2019

Прорыв дамбы в Бразилии: арестованы восемь человек

Власти Бразилии в пятницу, 15 февраля, арестовали восемь сотрудников бразильской горнодобывающей компании Vale по делу об обрушении дамбы в штате Минас-Жерайс, которое произошло в конце января. Об этом в сообщил телеканал Globo.

По его данным, аресты и обыски прошли в трех штатах страны - Минас-Жерайс, Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро. В число тех, кто был помещен под стражу, вошли четверо менеджеров и четверо специалистов технических служб компании. Прокуратура намерена доказать, что все арестованные несут уголовную ответственность за случившееся.

Напомним, 25 января в муниципалитете Брумадинью штата Минас-Жерайс разрушилась дамба, сдерживавшая воду с отходами металлургической промышленности. Потоки грязи хлынули в административные здания компании Vale и дома жителей.  

По последним данным, в результате инцидента погибли 165 человек, еще 160 числятся пропавшими без вести. СМИ сообщали, что компания Vale знала о высокой угрозе прорыва своей дамбы на юго-востоке Бразилии еще в октябре 2018 года. 

В Бразилии начали эвакуацию из-за возможного прорыва еще одной дамбы

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Источник: korrespondent.net

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