В Польше произошла авария с самолетом премьера Израиля

В аэропорту Варшавы произошла авария с самолетом премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, из-за чего ему пришлось продлить свой визит в Польшу, где он участвовал в ближневосточной конференции. Об этом сообщает Fakt 24.

Глава израильского правительства должен был покинуть Варшаву в ночь с четверга на пятницу. Но, по сообщению израильской авиакомпании El Al, самолет премьера Boeing 777 был поврежден тягачом, который въехал в него.

Как сообщило польское государственное предприятие Porty Lotnicze, "во время отталкивания с места стоянки правительственного самолета с премьер-министром Израиля на борту произошла авария, в ходе которой было повреждено переднее шасси самолета".

Никто из пассажиров, членов экипажа и наземных работников аэропорта не пострадал. Пассажиры успешно покинули борт.

По сообщению Times of Israel, Нетаньяху, его жена и коллеги вернулись в отель Intercontinental, где были вынуждены заночевать. Из Израиля по премьера выслали новый самолет и запланировали вылет в пятницу утром.

Напомним, 30 января сломался самолет президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. А в ноябре подобный казус случился с самолетом немецкого канцлера Ангелы Меркель.

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Источник: korrespondent.net