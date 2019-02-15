ЕС рассматривает исключительно персональные санкции по Азову - СМИ

В Европейском Союзе не рассматривают других мероприятий в связи с агрессией России в районе Керченского пролива, кроме персональных санкций. Об этом сообщил в пятницу, 15 февраля, брюссельский журналист Радио Свобода Рикард Джозвяк в Twitter.

"Дипломаты ЕС сегодня все еще обсуждают возможности включения большего числа россиян к санкционному перечню в связи с событиями в Азовском море. Никакие другие меры не рассматриваются. Вероятно, решение будет позже в этом месяце", - написал он в микроблоге.

Ранее стало известно, что Евросоюз и США приблизились к согласованию новых санкций против России из-за ее агрессии в районе Азовского моря. Ожидается, что мероприятия будут обсуждаться на заседании министров иностранных дел стран ЕС 18 февраля.

Напомним, 25 ноября российский спецназ захватил два украинских катера Бердянск и Никополь и буксир Яны Капу на подходе к Керченскому проливу. 24 украинских моряка были арестованы по обвинению в "незаконном пересечении границы РФ", трое из них получили ранения. Вскоре захваченные моряки заявили следствию, что являются военнопленными.

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Источник: korrespondent.net