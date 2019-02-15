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15. 02. 2019

Путин: В мире нет независимых стран

Президент России Владимир Путин после переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко заявил, что полностью независимых государств в мире не существует, передает Интерфакс.

"Суверенитет и независимость - это очень близкие понятия. Полностью независимых государств в мире не существует. Современный мир - это мир взаимозависимости", - сказал Путин.

Для примера он рассказал про страны Европы. Глава РФ отметил, что многие решение принимает Европарламент. Также он обратил внимание на военные союзы и НАТО.

"Что, думаете, что кто-то из европейских стран против, чтобы американские ракеты средней дальности появились в Европе? Да никто не против. Вот и сидят, помалкивают. Где здесь суверенитет", - добавил Путин.

В свою очередь Лукашенко, после переговоров, заявил, что Белорусь и Россия готовы настолько идти по пути объединения, насколько к этому готовы народы обеих стран.

"Нет у нас проблем с суверенитетом, мы даже в этом контексте не обсуждаем этих проблем, мы исходим из того, что сегодня есть два государства (...) Дело здесь не в суверенитете. И я думаю, что мой коллега и мой друг со мной согласится, мы готовы настолько идти далеко в единении, объединении наших усилий, государств и народов, на сколько вы готовы. Мы завтра может объединиться - у нас проблема нет. Но готовы ли вы - россияне и белорусы - на это? Вопрос", - сказал Лукашенко журналистам.

Ранее сообщалось, что Лукашенко и Путин обсудили отношения стран после смены президентов. Президент Беларуси Александр Лукашенко также заявлял, что его страна готова поставлять в Россию качественную водку и закуску в необходимых объемах.

Также сообщалось, что Лукашенко и Путин во время перерыва в переговорах проехались по горнолыжной трассе в Сочи.

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Источник: korrespondent.net

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