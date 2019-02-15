СБУ задержала за взятку майора Нацгвардии

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке заместителя начальника отдела кадров одной из частей Нацгвардии в Кировоградской области. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в пятницу, 15 февраля.

"Оперативники спецслужбы установили, что майор требовал от местного жителя тысячу долларов. За указанную сумму злоумышленник обещал решить вопрос о заключении контракта с мужчиной на прохождение воинской службы", – говорится в сообщении.

Правоохранители задержали офицера возле воинской части после получения всей суммы взятки.

По данному факту открыто уголовное дело по статье о получении взятки (ч.3 ст.368 УК Украины). Решается вопрос об объявлении фигуранту о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Ранее стало известно, что в Ровенской области командир взвода одной из воинских частей получил 900 долларов взятки за устройство мужчины на военную службу по контракту.

А в Харькове за взятку задержали военкома. Он требовал от гражданина $500 за признание того негодным для прохождения воинской службы

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Источник: korrespondent.net