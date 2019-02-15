Названы города США с самыми высокими доходами

Авторитетное издание Bloomberg обновило рейтинг богатейших городов США.

Согласно методике, города ранжируют по среднему доходу одного домохозяйства, исключая домохозяйства без дохода, а также поселения, насчитывающие менее двух тысяч домохозяйств. Всего в рейтинг 2019 года попали 6250 населенных пунктов, но данные приведены в ценах 2017 года с учетом инфляции.

На первом месте оказался Атертон (Калифорния) со средним доходом домохозяйства 450,6 тысяч долларов. Он расположен неподалеку от Стэнфордского университета и главного офиса Facebook.

Вторую и третью строчки занимают Скарсдейл (Нью-Йорк) и Черри Хиллис Виллидж (Колорадо) с 417,3 и 394,2 тысячами долларов соответственно. Более половины городов из списка находятся в Калифорнии и Нью-Йорке.

Ранее сообщалось, что Украина вошла в десятку стран с наиболее быстро растущим количеством владельцев состояния от 1 до 30 миллионов долларов.

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Источник: korrespondent.net