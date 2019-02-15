В Николаеве спасатели приняли участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню чествования участников боевых действий на территории других государств и 30 годовщине вывода войск бывшего Советского Союза из Республики Афганистан. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС области в пятницу, 15 февраля
В частности, участники прошли памятным шествием к памятнику воинам-интернационалистам. Память погибших почтили минутой молчания и возложили венки и цветы.
Как сообщили в пресс-службе, в подразделениях Главного управления ГСЧС работает четыре ветерана войн-участников боевых действий на территории других государств, а также состоит на учете 33 пенсионера и ветерана Службы.
Cмотрите фотогалерею: Спасатели Николаева чествовали участников войн
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby
новость
новость