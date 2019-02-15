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15. 02. 2019

Спасатели Николаева чествовали участников войн

В Николаеве спасатели приняли участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню чествования участников боевых действий на территории других государств и 30 годовщине вывода войск бывшего Советского Союза из Республики Афганистан. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС области в пятницу, 15 февраля

В частности, участники прошли памятным шествием к памятнику воинам-интернационалистам. Память погибших почтили минутой молчания и возложили венки и цветы.

Как сообщили в пресс-службе, в подразделениях Главного управления ГСЧС работает четыре ветерана войн-участников боевых действий на территории других государств, а также состоит на учете 33 пенсионера и ветерана Службы.

Cмотрите фотогалерею: Спасатели Николаева чествовали участников войн

 
Как сообщалось, 15 февраля Украина чествует участников войн за рубежом. Указано, что во времена СССР украинские военные принимали участие в локальных войнах и вооруженных конфликтах на территории 16 государств: Афганистане, Чили, Испании, Египте, Вьетнаме, Эфиопии, Сирии, Анголе, Мозамбике, на острове Куба и в других "горячих" точках.
 
Напомним, более 300 украинских миротворцев принимают участие в восьми международных операциях по поддержанию мира и безопасности в шести странах мира и районе Абьей.
 
 

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Источник: korrespondent.net

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