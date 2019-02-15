Супрун ответила об американском гражданстве - СМИ

Перед заседанием Окружного административного суда Киева в пятницу, 15 февраля, руководство Минздрава провело брифинг, на котором главу ведомства Ульяну Супрун спросили о наличие американского гражданства, сообщает Информатор.

"В первые минуты брифинга, его пытались соравать криками "Ганьба!" На провокационный вопрос, имеет ли Супрун гражданство Америки, она выкрикнула, что она украинка. На другие вопросы СМИ, и.о министра здравоохранения не ответила. После окончания брифинга она села в авто и уехала", - говорится в сообщении.

Отмечается, что задолго до выступления Супрун у суда собрались много людей. Были те, которые поддерживали чиновницу, а также те, которые "против Супрун". Также на акции находились правоохранители, полиция диалога и большое количество представителей СМИ.

Как сообщалось, судья Окружного админсуда Киева Сергей Каракашьян заявил о самоотводе в деле по иску против Супрун, который суд рассматривает сегодня.

Напомним, 5 февраля этот же суд запретил руководительнице Минздрава Ульяне Супрун выполнять свои обязанности до окончательного решения суда.

13 февраля Кабмин принял распоряжение, которым разрешил Супрун частично исполнять обязанности министра здравоохранения после отстранения ее от должности судом.

14 февраля суд отменил временный запрет на руководство министерством для Супрун. Речь идет об отмене именно решения от 5 февраля, которое касалось отстранения ее на время рассмотрения дела.

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Источник: korrespondent.net