На Закарпатье мужчина погиб под колесами буксовавшего авто

В поселке Воловец Закарпатской области в пятницу, 15 февраля, мужчина толкал забуксовавшее авто своего знакомого, и случайно упал под его колеса. От полученных травм мужчина скончался на месте, сообщает пресс-служба полиции области.

Отмечается, что смертельная авария произошла около 2:00 часов ночи. Прибыв на место происшествия, правоохранители установили, что 56-летний житель села Гукливый управляя автомобилем Mitsubishi Pajero Sport забуксовал в снегу. Поэтому он попросил своего пассажира, 32-летнего жителя села Скотарское, помочь подтолкнуть его авто. Во время буксования молодой человек случайно упал прямо под колеса автомобиля.

Водителя авто проверили на состояние алкогольного опьянения, и тест показал положительный результат. В его крови обнаружили 1,4 промилле алкоголя.

Открыто уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть человека.

Накануне сообщалось, что под Харьковом четыре авто перевернулись на крышу. Один человек погиб, еще пятеро пострадали.

А на Донбассе рейсовый автобус сбил пешехода. Мужчина погиб на месте.

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Источник: korrespondent.net