ЕС утвердил персональные санкции по Азову - СМИ

Европейский Союз согласовал санкции в отношении восьми граждан РФ из-за инцидента в Керченском проливе. Об этом сообщило в пятницу, 15 января, агентство Bloomberg со ссылкой на источники со встречи послов представителей страны ЕС при центральных органах содружества.

Источник не сообщил имена лиц, в отношении которых предполагается ввести санкции. Об ограничительных мерах может быть объявлено на встрече министров иностранных дел стран ЕС 18 февраля в Брюсселе. При этом имена людей, попадающих под санкции, в понедельник могут не быть обнародованы, так как подготовительные правовые процедуры к тому времени, возможно, не удастся завершить.

ЕС не намерен вводить санкции против российских компаний в связи с инцидентом в Керченском проливе, сообщил источник агентства.

Как сообщалось ранее ЕС рассматривает исключительно персональные санкции по Азову. Ранее стало известно, что Евросоюз и США приблизились к согласованию новых санкций против России из-за ее агрессии в районе Азовского моря. Ожидается, что мероприятия будут обсуждаться на заседании министров иностранных дел стран ЕС 18 февраля.

Напомним, 25 ноября российский спецназ захватил два украинских катера Бердянск и Никополь и буксир Яны Капу на подходе к Керченскому проливу. 24 украинских моряка были арестованы по обвинению в "незаконном пересечении границы РФ", трое из них получили ранения. Вскоре захваченные моряки заявили следствию, что являются военнопленными.

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Источник: korrespondent.net