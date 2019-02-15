Трамп обратился к президенту Сербии по Косово

"США непоколебимы в своей поддержке вашей приверженности углублению регионального сотрудничества, а особенно вашим усилиям по нормализации отношений с Косово. От самих сторон зависит достижение договора, который они могут поддержать, а мы считаем, что взаимное признание должно бы было стать центральным элементом постоянной нормализации отношений", - цитирует администрация Вучича поздравление Трампа.

"Такой исторический договор, со взаимным признанием в своей сути, проложил бы путь к целям евроинтеграции Сербии и ее экономического роста", - говорится в письме американского лидера.

Напомним, в конце прошлого года в Косово заявили о создании армии, после чего Сербия пригрозила ввести в страну войска.