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15. 02. 2019

Парубий заявил о кардинальном росте туристов в Верховной Раде

За последний год Верховную Раду посетили 935 экскурсионных групп – более 30 тысяч украинцев и иностраных граждан. Такие данные озвучил спикер парламента Андрей Парубий, сообщает УНИАН в пятницу, 15 февраля.

"Мы за последние годы кардинально увеличили число посетителей и экскурсий в украинском парламенте. Мы развернули широкую программу привлечения молодежи, делегаций из регионов, делегаций из других стран для ознакомления с работой украинского парламента", – заявил Парубий во время торжественного открытия в кулуарах второго этажа парламента порталов Конституция Украины и Акт провозглашения независимости Украины.

По его словам, "холл украинского парламента стал публичным общественным пространством, где постоянно проходят экскурсии".

"Только за последний год 935 экскурсионных групп посетили Верховную Раду Украины. Более 30 тысяч посетителей и из-за рубежа, и из Украины пришли на экскурсии в Верховную Раду", – добавил глава парламента.

Напомним, минувшей осенью завершились работы по реставрации купола Верховной Рады. Они проводились впервые за 70 лет и были завершены досрочно. На ремонт потратили 6,7 млн гривен.

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Источник: korrespondent.net

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