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15. 02. 2019

В Испании эксгумируют останки диктатора Франко

Правительство Испании утвердило мировое соглашение относительно эксгумации останков умершего в 1975 году диктатора Франциско Франко. Об этом в пятницу, 15 февраля сообщает El Periodico.

Согласно соглашению, семье Франко предоставили 15-дневный срок для выбора нового места перезахоронения. Если же родственники не примут решения в указанный срок, правительство само выберет новое место для захоронения его останков.

Решение о переносе останков бывшего вождя из финансируемого государством мавзолея в монументальном комплексе Долина павших было принято правительством в прошлом году. Причиной называлось то, что мемориал должен быть местом памяти о гражданской войне, а не прославлять диктатуру.

В сентябре решение перенести останки Франко одобрил испанский парламент. В свою очередь несколько потомков Франко выразили свой "твердый и единодушный" протест эксгумации. Тысячи ультраправых протестовали против выноса останков Франко из мавзолея.

В ноябре в Испании даже арестовали снайпера, который хотел убить премьера за эксгумацию Франко.

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Источник: korrespondent.net

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