Трамп введет режим ЧП на южной границе США

Президент США Дональд Трамп выступая со специальным обращением в Белом доме в пятницу, 15 февраля, объявил, что введет режим чрезвычайного положения на южной границе страны, что позволит ему получить средства в размере около $8 млрд для возведения стены без одобрения Конгресса.

Необходимое финансирование будет получено из средств, заложенных на строительство объектов для нужд Пентагона, а также из фондов, выделенных ранее минфину и министерству внутренней безопасности.

Американский лидер также заявил, что в ближайшее время подпишет законопроект о финансировании федерального правительства США на 2019 финансовый год.

Согласно одобренной накануне Конгрессом инициативе, $333 млрд будут выделены на финансирование примерно четверти правительства, в частности Госдепартамента, минфина, минторга и министерства внутренней безопасности. Для остальных госучреждений законодатели ранее успели одобрить выделение средств по сентябрь 2019 года включительно.

Как ранее заявили в пресс-службе Белого дома, Трамп подпишет законопроект с целью избежать частичного закрытия госучреждений.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net