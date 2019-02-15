Лента RSS
Подписаться на ленту
15 февраля 2019, пятница, 20:03
+2°C
Завтра +4°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,17
  • € 2,44
15. 02. 2019

Трамп о сделке с Китаем: Близки как никогда

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Пекин близки как никогда к заключению соглашения по торговле. Об этом он сказал, выступая со специальным обращением в Белом доме.
 
 
"Мы близки как никогда к (заключению) настоящего торгового соглашения с этой страной", - заявил Трамп, 
 
Он добавил, что соглашение будет касаться "всех аспектов" торговли.
 
Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп рассчитывает согласовать торговую сделку с Китаем и для этого намерен лично поговорить с Си Цзиньпином. Если переговоры пройдут неудачно, то 1 марта должны вступить в силу новые взаимные пошлины в 25%.
 
В частности, очередной раунд переговоров состоялся сегодня в Пекине.
 
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Вся немецкая кухня заточена под один соус - пиво.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Верите ли вы в то, что люди спровоцировали глобальное потепление?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.