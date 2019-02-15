Трамп о сделке с Китаем: Близки как никогда

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Пекин близки как никогда к заключению соглашения по торговле. Об этом он сказал, выступая со специальным обращением в Белом доме.

"Мы близки как никогда к (заключению) настоящего торгового соглашения с этой страной", - заявил Трамп,

Он добавил, что соглашение будет касаться "всех аспектов" торговли.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп рассчитывает согласовать торговую сделку с Китаем и для этого намерен лично поговорить с Си Цзиньпином. Если переговоры пройдут неудачно, то 1 марта должны вступить в силу новые взаимные пошлины в 25%.

В частности, очередной раунд переговоров состоялся сегодня в Пекине.