Генсек НАТО лично просил Лаврова отпустить моряков

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявляет, что лично просил министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова освободить украинские корабли и моряков, захваченных в плен в Керченском проливе.

Об этом он журналистам в пятницу, 15 февраля, по окончании встречи с Лавровым на полях Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, передает Интерфакс-Украина.

"Мы обсудили Украину, и я выразил позицию НАТО, которая хорошо известна: мы не приемлем нелегальную аннексию Крыма, призываем Россию прекратить дестабилизировать Донбасс на востоке Украины. И я также сказал, что мы призываем Россию освободить моряков и корабли, которые они не так давно захватили в Керченском проливе", - рассказал Столтенберг.

Генсек НАТО расценивает сложившуюся ситуацию как "очень трудную, особенно для людей в Украине". "В то же время мы должны продолжать обсуждать с Россией все вопросы, не только украинский. Россия - наш сосед и нарушает суверенитет и территориальную целостность соседей, в частности, Украины", - подчеркнул Й.Столтенберг.

Кроме того, в ходе встречи стороны обсудили вопрос нарушения Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (INF treary), ситуацию в Афганистане и необходимость ведения диалога, в рамках которого могут обсуждаться вопросы прозрачности, снижения рисков, информирования об учениях.

Ранее в пятницу, 15 февраля, ЕС утвердил персональные санкции по Азову. Европейский союз согласовал санкции против восьми россиян из-за инцидента в Азовском море.

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Источник: korrespondent.net