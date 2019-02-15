Трамп ввел режим чрезвычайного положения

Президент США Дональд Трамп подписал документ о введении режима чрезвычайного положения, южной границе страны, что позволит ему получить средства в размере около $8 млрд для возведения стены без одобрения Конгресса.

Об этом сообщила его пресс-секретарь Сара Сандерс, опубликовала в Twitter фото президента США за столом в Овальном кабинете.

"Президент подписывает декларацию о национальном режиме ЧП для борьбы с кризисом с национальной безопасностью и гуманитарным кризисом на южной границе", - написала Сандерс.

President @realDonaldTrump signs the Declaration for a National Emergency to address the national security and humanitarian crisis at the Southern Border. pic.twitter.com/0bUhudtwvS — Sarah Sanders (@PressSec) 15 февраля 2019 г.

Согласно одобренной накануне Конгрессом инициативе, $333 млрд будут выделены на финансирование примерно четверти правительства, в частности Госдепартамента, минфина, минторга и министерства внутренней безопасности. Для остальных госучреждений законодатели ранее успели одобрить выделение средств по сентябрь 2019 года включительно.

ЧП ради стены. Трамп готов на все

Как ранее заявили в пресс-службе Белого дома, Трамп подпишет законопроект с целью избежать частичного закрытия госучреждений. Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net