Как перед Первой мировой. Борьба за Ближний Восток

На этой неделе в Польше и России параллельно прошли конференции по Ближнему Востоку, на которых особое внимаие уделялось борьбе за влияние и укрепление геополитических блоков, противостоящих друг другу в этом нестабильном регионе.

В Варшаве главной темой стало противостояние Ирану. Американская сторона призывала Евросоюз выйти из ядерной сделки и присоединиться к санкциям против Тегерана. В Сочи, где находился президент Ирана, обсуждали Сирию. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Противостояние Ирану

Двухдневная конференция в Варшаве 13-14 февраля была организована по инициативе США. В ее повестку включено обсуждение конфликтов на Ближнем Востоке.

Накануне госсекретарь США Майк Помпео говорил, что десятки стран соберутся в Польше, чтобы обсудить мир в этом регионе.

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"Чтобы сфокусировать внимание на свободе, мире, безопасности и стабильности Ближнего Востока, включая важный элемент - достижение гарантии, что Иран не будет оказывать дестабилизирующее влияние в регионе", - говорил дипломат.

На конференции со стороны Вашингтона также присутствовали вице-президент Майк Пенс и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер, занимающий должность его советника.

"Лидеры стран всего региона согласились с тем, что самой большой угрозой миру и безопасности на Ближнем Востоке является Исламская республика Иран. Они поддерживают террористов и боевиков. Иранский режим является главным в мире государством-спонсором терроризма", - заявил Пенс в своей речи.

Премьер-минист Израиля Беньями Нетаньяху заявил в свою очередь, что "это открытая встреча с представителями ведущих арабских стран, которые сидят вместе с Израилем ради продвижения общего интереса противодействия Ирану".

Среди таких стран - Саудовская Аравия, Йемен, Оман и Объединенные Арабские Эмираты. Полный список неизветен, польская пресса сообщает о 60-70 гостях.

EPA

Россия, Ливан и Палестина отказалась от участия в конференции из-за ее "антииранского окраса". Представители Ирана не были приглашены.

На конференции не было министров из Германии и Франции, а также главы дипломатии ЕС Федерики Могерини. Как известно, Евросоюз выступает против разрыва ядерной сделки с Ираном. Чтобы обойти санкции США был создан специальный механизм. Подробно в материале

Спасение Ирана. Как Евросоюз обходит санкции США.

Как отмечает британская газета Independent, целью конференции, вероятно, была попытка рсширить формирующийся антииранский альянс, в который входят Израиль и монархии Аравийского полуострова.

Официальная повестка мероприятия включала в себя гуманитарную ситуацию на Ближнем Востоке, пути урегулирования региональных конфликтов, борьбу с распространением ракетно-ядерных технологий.

Иран был объявлен "источником радикализма", отравляющим "обе великие ветви ислама, шиитов и суннитов". Предыдущая администрация Барака Обамы, по словам Пенса, "заключила сделку с дьяволом", подписав Совместный всеобъемлющий план действий по ядерной программе Ирана.

Оне отметил, что все участники конференции согласны с тем, что после заключения сделки поведение Ирана стала не менее, а более агрессивным.

Пенс призвал европейские страны немедленно демонтировать механизм для обхода санкций, выйти из сделки и присоединиться к "благородной цели противостояния кровавому режиму мулл" в Иране.

По итогам конференции выступил госсекретарь США и заявил о создании новой коалицию "для достижения великих результатов". Задача США и их союзников - лишить руководство Ирана денег.

Как перед Первой мировой войной

Тем временем лидеры России, Ирана и Турции в сопровождении высокопоставленных военачальников собрались в Сочи для "преодоления последствий" восьмилетнего конфликта в Сирии.

"Это как перед Первой или Второй мировыми войнами, когда было два лагеря, два альянса. Здесь, в Варшаве, проходит не конференция по мирному урегулированию. Она посвящена созданию альянса. Для России также очень важно показать миру, что она тоже является лидером своего лагеря", - сказал Independent Роберт Чульда, преподаватель Лодзинского университета, специалист по Ближнему Востоку.

В этих двух свободных коалициях существуют серьезные разногласия и потенциально взрывоопасные противоречия. Саммит, начавшийся в четверг в Сочи, стал четвертой по счету встречей "тройки" - России, Ирана и Турции - с целью обсуждения будущего Сирии и первой с тех пор, как США объявили о намерении выйти из этой страны.

Как отмечает Independent, президенты трех стран Владимир Путин, Хасан Рухани и Реджеп Тайип Эрдоган хоть и собрались вместе, но они расходятся во мнениях по Сирии. Вывод американских войск выявил особые разногласия. Как известно, у Турции есть военные планы на регион. Подробно в материале Исход Трампа. Эрдоган займется Сирией.

Так, у Анкары принципиальные разногласия с Москвой и Тегераном по поводу будущего северо-западной территории Сирии, которая в настоящее время находится под контролем джихадистской группировки Хаят Тахрир аш-Шам.

Турция также не согласна с Ираном по поводу будущего руководства Сирии. Анкара добивается сирийского лидера Башара Асада и формирования переходного правительства, а Тегеран и Москва настаивают на сохранении режима Асада.

Тогда как Россия считает предстоящий вывод американских войск поводом для укрепления своего контроля над Дамаском, Иран также рассматривает его как возможность распространения своего влияния на запад страны и размещения оружия и личного состава союзников для противодействия Израилю.

В альянсе, возглавляемом США, также есть множество противоречий, и его члены преследуют противоположные цели, отмечает Independent.

Как пишет Коммерсант о конференции в Сочи, "ничем, впрочем, существенным, кроме пяти минут ожидания, которые провел в переговорной комнате Путин, пока не пришел Эрдоган, эти встречи для журналистов отмечены не были".

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Источник: korrespondent.net