Скандал в Кропивницком: студентов-иностранцев не отчислят

Иностранных студентов, которые учатся в Донецком национальном медицинском университете не будут отчислять, как это планировалось ранее. Об этом в пятницу, 15 февраля, сообщает пресс-служба Минздрава.

Отмечается, что приказ об отмене отчисления иностранных студентов подписал исполняющий обязанности ректора медуниверситета.

Для выяснения обстоятельств и проверки информации в администрацию заведения приехали представители Минздрава.

Как сообщалось, 7 февраля администрация вуза опубликовала приказы об отчислении 850 иностранных студентов Донецкого национального медицинского университета. В университете заявляли, что не получали от студентов оплаты за обучение, в то время, как студенты утверждают, что платили.

Правоохранителои открыли уголовное производство. Отмечается, что бумаги фирмы-рекрутера Украинские образовательные услуги, через которую проходила оплата, могли быть поддельными.

Минздрав призвал студентов с осторожностью относиться к посредникам и заключать двусторонние соглашения - непосредственно между студентом и учреждением высшего образования.

Ранее сообщалось, что на Закарпатье студенту-иностранцу запретили въезд в Украину.

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Источник: korrespondent.net