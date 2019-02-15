В Черновцах на улице Героев Майдана маршрутка врезалась в 4 припаркованных автомобиля. Об этом Укринформу сообщили в пресс-службе управления патрульной полиции в Черновицкой области.

"Водитель маршрутного транспортного средства не выбрал безопасной скорости, не учел безопасного бокового интервала и допустил столкновение с 4-мя припаркованными автомобилями", - рассказали патрульные.

Пострадавших в результате аварии нет. Водитель маршрутки пояснил полиции, что не справился с управлением.

Cмотрите фотогалерею: В Черновцах маршрутка врезалась в четыре машины

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Источник: korrespondent.net