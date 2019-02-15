В аэропорту Израиля удерживали 140 украинцев

В израильском аэропорту Бен Гурион задержали 140 украинцев, у всех отобрали паспорта, сообщает специальный советник министра иностранных дел по вопросам ксенофобии и антисемитизма Анна Вишнякова на своей странице в Facebook.

По ее словам, украинцев удерживали более пяти часов, в туалет сопровождали под конвоем.

В тоже время адвокат и нардеп Георгий Логвинский на своей странице в Facebook сообщил, что это было сделано в знак протеста против отказа во въезде гражданам Израиля.

"Сегодня 35 задержанных израильтян взбудоражили прессу. Как же так??? Руководители МВД Израиля сообщили мне, что они задержали целый самолет из Украины с 140 нашими гражданами в знак протеста", - написал он.

По словам Логвинского, на данный момент конфликт между государствами временно исчерпан, а люди освобождены.

"Два года на разных уровнях от премьер-министра, до министра МВД Израиля были даны обещания решить проблему с отказами въезда нашим гражданам… Сейчас под мои гарантии 35 израильтян пропущены и все 140 украинцев въехали на святую землю... Однако, друзья, хочу сообщить, что если в ближайшее время аэропорт Бен Гурион не поменяет своё отношение к украинцам, мы и дальше будем действовать по принципу взаимности", -заключил он.

Источник: korrespondent.net