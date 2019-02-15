Из-за Brexit ЕС меняет правила авиасообщения

В Евросоюзе готовят изменения договоренностей по авиасообщению для смягчения возможного нарушения воздушного сообщения в связи с Brexit. Об этом в пятницу, 15 февраля, сообщает пресс-служба Совета ЕС .

"Сегодня в Комитете постоянных представителей Совета послы стран-членов утвердили мандат председательствующей Румынии на переговоры с Европарламентом по предложению, которое позволяет британским лицензированным перевозчикам предоставлять услуги воздушного транспорта между Британией и остальными 27 государств-членов", - говорится в сообщении.

Эти права будут зависеть от предоставления эквивалентных прав Британией и при условии соблюдения ею условий, обеспечивающих честную конкуренцию.

"Специальное положение будет обеспечивать право выполнять регулярные рейсы в рамках обязательств по государственному обслуживанию до 26 октября 2019 года, с тем, чтобы обеспечить непрерывность государственных услуг, пока национальные органы власти вносят необходимые изменения", - сообщает Совет ЕС.

Первая встреча для согласования окончательного текста документа состоится 19 февраля.

Напомним, дедлайн Великобритании по выходу из состава Европейского Союза назначен на 29 марта.

Ранее сообщалось, что темпы роста британской экономики в последние три месяца 2018 года были самыми низкими за последние шесть лет. Такое замедление было зафиксировано на фоне опасений, связанных с Brexit.

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Источник: korrespondent.net