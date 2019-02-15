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15. 02. 2019

В НАТО готовятся к российским ракетам в Европе

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в пятницу, 15 февраля, заявил, что альянс должен быть готов к действиям в новой реальности, при которой Россия разместит значительные ядерные военные мощности у своих европейских границ. Об этом он сказал выступая в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает Европейская правда.

При этом Столтенберг подчеркнул, что НАТО оставляет для России "окно" в шесть месяцев для восстановления действия Договора о ликвидации ядерных ракет средней и малой дальности, способных нести ядерный заряд. Однако, по словам генсека, Альянс уже сейчас, не дожидаясь завершения этого периода, должен готовиться к прекращению действия настоящего договора.

"Хотя мы и хотим избежать гонки вооружений, мы не можем позволить себе быть наивными ... Мы должны готовиться к миру без ядерного соглашения и с большим количеством российских ракет в Европе", - подчеркнул он.

Генсек отметил, что Россия 12 лет назад, во время известной речи Путина в Мюнхене, первой высказала сомнение в необходимости сохранения ядерного соглашения.

"Именно здесь Путин впервые выразил желание оставить ДРСМД. Этот договор выполняла только одна сторона, и это не добавляло нам безопасности", - пояснил он.

Генсек отметил также рост военной мощи Китая: "рост (военной мощи) Китая - это также вызов".

Ранее сообщалось, что Йенс Столтенберг на полях Мюнхенской конференции по вопросам безопасности провел встречу с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Столтенберг заявил, что лично просил Лаврова освободить украинских моряков и корабли.

Накануне стало известно, что НАТО намерено увеличить свое военное присутствие в Черном море. Германия также заверила в готовности обеспечить присутствие кораблей ВМС Бундесвера в Черном море. 

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Источник: korrespondent.net

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