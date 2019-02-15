Писать Kyiv, а не Kiev. Почему это важно?

В Украине развернулась целая кампания правильного написания названия столицы в английской транслитерации.

Дело в том, что долгое время использовалось написание с российской транслитерацией – Kiev. Теперь же призывают писать на украинский манер – Kyiv.

В Министерстве иностранных дел Украины даже специальную кампанию начали - CorrectUА, в рамках которой будут распространять информацию о правильном написании названия украинских городов на английском языке.

И у нее уже есть первые результаты.

Аргументация

Согласно нормам украинского правописания, правильным является написание "Kyiv", однако многие иностранцы до сих пор используют вариант "Kiev", который закрепился в английском языке во времена СССР.

Проблему использования правильной формы транслитерации украинских городов латиницей не удается решить уже в течение 27 лет независимости Украины. Только в 2010 году Кабинет министров Украины на нормативном уровне закрепил правила транслитерации украинского алфавита латиницей.

В мире до сих пор является устоявшейся практика использования формы Kiev, которая не изменилась даже после принятия соответствующего решения 10-й конференции ООН по стандартизации географических названий. И это имеет определенное негативное влияние на имидж Украины.

В МИД Украины заявили, что будут обращаться к иностранным СМИ с целью корректировки написания названия Киева на английском языке.

"В течение кампании на страницах МИД Украины в Facebook и Twitter будут появляться посты, содержащие случаи некорректного употребления названия Киев как Kiev ведущими иностранными СМИ такими как The New York Times, BBC, Reuters и другие", – сообщили в МИД.

Кампанию поддержали тысячи украинцев, а хэштег #KyivNotKiev увидели около 10 миллионов пользователей соцсетей.

Зачем это нужно?

Изменение траснлитерации Киев важно прежде всего для самих украинцев, ведь этот вопрос назрел в течение почти 30 лет, отметил в эфире Радио НВ профессор, доктор филологических наук, директор Института языкознания имени Александра Потебни НАН Украины Богдан Ажнюк.

К тому же было уже много примеров, когда названия городов меняли транслитерацию, чтобы отойти от колониального прошлого, объяснил Ажнюк.

"Это является усвоением международным сообществом украинских форм в фонетической графике. Это было во все времена. Подобное происходило в свое время и с названием Тифлис, и с названием Вильнюс, и со многими другими собственными названиями. И особенно это актуально для тех ситуаций, когда здесь замешан язык бывшего колонизатора. А сегодня этот колонизатор еще и ведет на востоке Украины войну, аннексировал Крым и так далее. Поэтому сегодня актуальность этого вопроса обострилась", – подчеркнул Ажнюк.

Результаты

Британский The Guardian будет писать в своих статьях название столицы Украины в соответствии с правописанием на английском - Kyiv.

Слово Kyiv будут использовать и журналисты издания Observer, которое входит в одну медиагруппу с The Guardian.

Читатели в Twitter часто указывали изданию на необходимость использования слова Kyiv.

В декабре 2018 года Международный аэропорт имени Фредерика Шопена в Варшаве изменил написания названий украинских городов в соответствии с официальными стандартами украинской транслитерации - Kyiv, Odesa, Kharkiv, Lviv, Zaporizhzhia.

Недавно изменили написание столицы Украины на Kyiv также аэропорты Лондона, Будапешта и Таллинна.

Европейский Союз изменил написание названия столицы Украины "Kiev" на "Kyiv" в электронных адресах сотрудников.

МАУ против

При этом отечественный авиаперевозчик МАУ заявила, что будет продолжать использовать название города на английском языке как Kiev, а не Kyiv для того, чтоб не путать пассажиров.

В компании отметили, что используют Kiev, поскольку именно такова официальная транслитерация Международной ассоциации воздушного транспорта IATA.

"Поскольку официальная транслитерация IATA - Kiev, мы используем именно этот вариант, чтобы не путать иностранных пассажиров. Пока официальная транслитерация IATA являются Kiev, мы не используем других вариантов написания города на английском", - говорится в сообщении компании.

Источник: korrespondent.net