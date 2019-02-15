Порошенко анонсировал "азовские санкции" против РФ

На следующей недели в Евросоюз может принять "азовский пакет" антироссийских санкций, если РФ не освободит украинских моряков и не обеспечит свободу судоходства в Керченском проливе. Об этом в пятницу, 15 февраля, сказал Президент Украины Петр Порошенко во время пресс-подхода в Мюнхене, который транслировал телеканал Прямой.

"Не сомневаюсь, что в ближайшие дни в начале следующей недели санкции в Брюсселе в координации с Украиной точно будут приняты", - сказал Порошенко.

Он отметил, что "в случае, если не будет прогресса, в ближайшее время будут применены санкции".

"По санкциях мы скоординировали наши усилия. Сегодня в целом обсужден и утвержден пакет санкций, так называемый "азовский пакет". Это именно то, что я вам обещал в декабре, когда мы вынуждены были призвать мировую солидарность", - отметил Президент.

Как сообщалось, сегодня в Мюнхене стартовала конференция по вопросам безопасности. Украину представляет Президент Петр Порошенко, который выступит в панельной дискуссии в субботу и проведет ряд двусторонних встреч. Традиционно в Мюнхен съехалось немало украинских политиков.

Ранее СМИ сообщали, что ЕС утвердил персональные санкции по Азову. Сообщалось, что санкции затронут восемь россиян.

Напомним, Порошенко сегодня в Мюнхене встретился с генсеком НАТО. Стороны обсудили пути усиления сотрудничества Украины с Альянсом.

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Источник: korrespondent.net