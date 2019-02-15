Нардепу Парасюку отдали на поруки подозреваемого в покушении

В Запорожье Орджоникидзевский районный суд принял решение отдать на поруки депутату Верховной Рады Владимиру Парасюку подозреваемого в покушении на убийство местного предпринимателя. Об этом в пятницу, 15 февраля сообщил первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

"Вчера (14 февраля) работники полиции задержали одного из исполнителей (покушения на предпринимателя), была собрана обоснованная доказательная база относительно его причастности именно к непосредственному участию. Но сегодня Орджоникидзевский районный суд Запорожья освободил подозреваемого под личное поручительство народного депутата Парасюка", - сказано в нем.

По словам Аброськина, 23 мая 2018 года двое неизвестных расстреляли из автоматического оружия машину местного запорожского предпринимателя, получившего в результате инцидента пулевое ранение.

На сайте Нацполиции сообщается, что подозреваемый 1991 года рождения является участником АТО.

Ранее сообщалось, что нардеп Владимир Парасюк спровоцировал ДТП во Львове.

А в конце 2017 года Парасюк ударил полицейского во время суда в Мариуполе. В результате на нардепа Парасюка завели уголовное дело.

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Источник: korrespondent.net