Лента RSS
Подписаться на ленту
16 февраля 2019, суббота, 00:33
+4°C
Завтра +4°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,17
  • € 2,44
16. 02. 2019

Трамп уведомил Конгресс о введении режима ЧП в США

Президент США Дональд Трамп отправил в Конгресс письмо, в котором оповестил обе палаты о введении в стране режима чрезвычайного положения. Об этом в пятницу, 15 февраля, сообщило агентство Интерфакс.

Отмечается, что письмо адресовано спикеру Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси и председателю Сената − вице-президенту Майку Пенсу.

"Я сообщаю, что в соответствии со своими полномочиями объявил общенациональное чрезвычайное положение для обеспечения безопасности границ и борьбы с гуманитарным кризисом, который угрожает США", − отмечается в послании американского лидера.

По информации американских СМИ, демократы в Конгрессе могут подавать иски против инициативы Трампа, а также проводить голосования, чтобы заблокировать переводы средств на строительство стены.

Президент США заявил, что готов к ним и уверен в победе.

Ранее сообщалось, что Трамп подписал документ о режиме ЧП, который позволит ему выделить восемь миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой.

Такое решение американский лидер принял после того, как Конгресс одобрил выделение 1,375 миллиарда долларов на заграждение, вместо 5,7 миллиарда, запрошенные Трампом.

Напомним, предыдущие разногласия по финансированию строительства стены между Трампом и демократами привели к "шатдауну", который стал самым продолжительным в истории США. 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

Вся немецкая кухня заточена под один соус - пиво.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Верите ли вы в то, что люди спровоцировали глобальное потепление?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.