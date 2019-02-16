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16. 02. 2019

Гуайдо призвал армию встать на сторону конституции

 
Провозгласивший себя президентом Венесуэлы Хуан Гуаидо призвал армию встать на сторону конституции и дал на это восемь дней. Об этом он заявил в ходе выступления на форуме Национальная нефтяная промышленность: стратегия и перспективы.
 
"Приближается 23 февраля, господа из вооруженных сил. Очень важная дата для венесуэльского общества не только потому, что у нас есть возможность остановить чрезвычайную ситуацию, которая сегодня убивает напрямую и опосредованно, но и чтобы открыть двери для перемен в Венесуэле. У вас есть возможность, есть восемь дней, чтобы встать на сторону конституции", − подчеркнул Гуаидо.
 
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Напомним, 23 января спикер Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо объявил себя временным президентом Венесуэлы. Его поддержали США, ЕС и ряд других стран региона и мира.
 
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Источник: korrespondent.net

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