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16. 02. 2019

Трамп одобрил бюджет США на 2019 финансовый год

 
Президент США Дональд Трамп подписал закон о бюджете, который предполагает полное финансирование всех министерств и ведомств до конца финансового года. Об этом в пятницу, 15 февраля, сообщили в Белом доме.

Документ предусматривает полное финансирование всех государственных учреждений до 30 сентября 2019 года и, таким образом, гарантирует, что нового шатдауна в США не будет как минимум до окончания данного срока.

Ранее в США завершился самый длительный в истории страны "шатдаун", который длился 35 дней. Работа правительства была частично приостановлена из-за того, что демократы в Конгрессе отказывались выполнить требование Трампа о выделении более пяти миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой.

В четверг, 14 февраля, Конгресс принял бюджет, в котором предусмотрено только 1,4 миллиарда долларов на возведение стены. В ответ на это Трамп объявил режим чрезвычайного положения, что позволит ему получить около восьми миллиардов долларов без одобрения Конгресса.

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Источник: korrespondent.net

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