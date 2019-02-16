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16. 02. 2019

США выделят Украине почти $700 млн помощи

Президент США Дональд Трамп подписал одобренный Конгрессом пакет законодательных актов, который увеличивает помощь Украине почти до 700 миллионов долларов. Об этом в пятницу, 15 февраля, сообщило посольство Украины в США в Facebook.

"Пакет включает Закон об ассигнованиях Государственного департамента, зарубежных операций и смежных программ на 2019 финансовый год. Смета помощи Украине по этому закону увеличена и утверждена в объеме 445,7 миллиона долларов" – говорится в сообщении.

Отмечается, что существенная часть этих средств будет направлена на увеличение до 115 миллионов долларов расходов для предоставления военно-технической поддержки Украине по программе Международное военное финансирование.

При этом, как указали в посольстве, совокупный объем средств для помощи Украине в 2019 бюджетном году с учетом 250 миллионов ранее выделенных Пентагону составляет почти  695,7 миллиона долларов.

Указанная сумма на 75 миллионов долларов превышает ассигнования, предусмотренные для Украины в 2018 году.

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Источник: korrespondent.net

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