Арест Савченко продлили на два месяца

Апелляционный суд Черниговской области продлил народному депутату Украины Надежде Савченко на срок содержания под стражей на два месяца. Об этом в пятницу, 15 февраля, сообщило агентство Интерфакс-Украина.

Отмечается, что суд также рассматривал вопрос о подсудности дела по обвинению Савченко и бывшего руководителя Центра освобождения пленных Офицерский корпус Владимира Рубана в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти и перенаправил его в Верховный суд Украины.

При этом сторонники и адвокаты Савченко убеждены, что своим решением суд вышел за рамки полномочий и не имел права решать вопрос о продлении ареста.

Ранее сообщалось, что коллегия Верховного суда приняла решение о рассмотрении дела Савченко и Рубана в Черниговском районном суде Черниговской области .

В четверг, 14 февраля, Черниговский районный суд удовлетворил заявление адвокатов Савченко об отводе судей.

В связи с отсутствием возможности собрать новый состав суда, дело Савченко-Рубана было направлено в Апелляционный суд Черниговской области для определения подсудности. Напомним, Савченко арестовали 23 марта 2018 года. Днем ранее Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа.

Ее подозревают в причастности к подготовке государственного переворота в Украине и планировании теракта в парламенте.

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Источник: korrespondent.net