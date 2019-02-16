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16. 02. 2019

В США мужчина открыл стрельбу в офисном здании

 
В городе Аврора (штат Иллинойс) в пятницу, 15 февраля, мужчина открыл стрельбу в здании компании Henry Pratt, в результате чего погибли пять человек, в том числе сам нападавший. Об этом сообщил телеканал CNN.
 
Также ранения получили пятеро полицейских.
 
Начальник городской полиции Авроры Кристен Зиман заявила, что личность стрелка установлена. Им оказался 45-летний Гэри Мартин. По предварительным данным, он был сотрудником компании, в офисе которой открыли огонь. Причины его поступка пока не ясны.
 
По словам Зиман, злоумышленник оказал ожесточенное сопротивление полицейским.
 
Очевидцы отметили, что мужчина был вооружен пистолетом с лазерным прицелом. 
 
Президент США Дональд Трамп в Twitter выразил соболезнования родственникам погибших, а также поблагодарил сотрудников правоохранительных органов за их работу.
 

Cмотрите фотогалерею: В США мужчина открыл стрельбу в офисном здании

 
В торговом центре в США произошла стрельба
 
Ранее сообщалось, что в частном доме в Техасе были найдены убитыми по меньшей мере пять человек.

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Источник: korrespondent.net

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