Спецпрокурор просит для Манафорта до 24 лет тюрьмы

Спецпрокурор США Роберт Мюллер рекомендовал суду лишить свободы экс-руководителя избирательного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта на срок от 19 до 24 лет. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на документ суда в Вирджинии.

Отмечается, что это по сути пожизненное заключение для 69-летнего подсудимого.

"Власти согласны с оценкой,... которой соответствует срок тюремного заключения от 235 месяцев (19 с половиной лет) до 293 месяцев (24 года и пять месяцев)", − говорится в документе суда.

Также Мюллер рекомендовал оштрафовать Манафорта на сумму от 50 тысяч до 24 миллионов долларов.

"Манафорт более десяти лет действовал так, как будто был выше закона, лишив федеральное правительство и различные финансовые институты миллионы долларов. Приговор должен отражать серьезность этих преступлений и служить сдерживающим фактором от такого поведения как для Манафорта, так и для других лиц", − подчеркнул спецпрокурор.

Напомним, экс-главу предвыборного штаба Трампа арестовали в 2017 году. Против него велись два судебных разбирательства.

Присяжные в Вирджинии признали его виновным в финансовых и налоговых нарушениях по восьми пунктам обвинения. Оглашение приговора, запланированное на 8 февраля, отложили на неопределенный срок из-за того, что одновременно дело против Манафорта рассматривается в суде Вашингтона.

По второму судебному процессу об отмывании денег и работе иноагентом подсудимый пошел на сделку со следствием и согласился выплатить 22 миллиона долларов.

Накануне суд округа Колумбия пришел к выводу, что Манафорт лгал следствию, нарушив условия сделки с правосудием.

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Источник: korrespondent.net