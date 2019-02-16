Лента RSS
Подписаться на ленту
16 февраля 2019, суббота, 06:52
+4°C
Завтра +4°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,17
  • € 2,44
16. 02. 2019

Спецпрокурор просит для Манафорта до 24 лет тюрьмы

 
Спецпрокурор США Роберт Мюллер рекомендовал суду лишить свободы экс-руководителя избирательного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта на срок от 19 до 24 лет. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на документ суда в Вирджинии.
 
Отмечается, что это по сути пожизненное заключение для 69-летнего подсудимого.
 
"Власти согласны с оценкой,... которой соответствует срок тюремного заключения от 235 месяцев (19 с половиной лет) до 293 месяцев (24 года и пять месяцев)", − говорится в документе суда.
 
Также Мюллер рекомендовал оштрафовать Манафорта на сумму от 50 тысяч до 24 миллионов долларов.
 
"Манафорт более десяти лет действовал так, как будто был выше закона, лишив федеральное правительство и различные финансовые институты миллионы долларов. Приговор должен отражать серьезность этих преступлений и служить сдерживающим фактором от такого поведения как для Манафорта, так и для других лиц", − подчеркнул спецпрокурор.
 
Напомним, экс-главу предвыборного штаба Трампа арестовали в 2017 году. Против него велись два судебных разбирательства.
 
Присяжные в Вирджинии признали его виновным в финансовых и налоговых нарушениях по восьми пунктам обвинения. Оглашение приговора, запланированное на 8 февраля, отложили на неопределенный срок из-за того, что одновременно дело против Манафорта рассматривается в суде Вашингтона.
 
По второму судебному процессу об отмывании денег и работе иноагентом подсудимый пошел на сделку со следствием и согласился выплатить 22 миллиона долларов.
 
Накануне суд округа Колумбия пришел к выводу, что Манафорт лгал следствию, нарушив условия сделки с правосудием.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

Вся немецкая кухня заточена под один соус - пиво.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Верите ли вы в то, что люди спровоцировали глобальное потепление?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.