США просят союзников в Европе направить военных в Сирию − СМИ

Пентагон работает над планом по созданию зоны безопасности в Сирии на границе с Турцией. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.

Отмечается, что сенатор-республиканец Линдси Грэм, выступая на Мюнхенской конференции, отметил, что Вашингтон призывает союзников в Европе направить около 1500 солдат на сирийско-турецкую границу. Если они согласятся, то президент США Дональд Трамп оставит им в помощь около 200 американских военнослужащих.

По данным газеты, несмотря на то, что страны Евросоюза еще не отреагировали на просьбу США, Пентагон уже начал работу по созданию зоны безопасности.

Подчеркивается, что особый упор сделан на союзников США по НАТО − Великобританию, Францию и Германию.

"Если у нас не будет плана, Турция войдет в Сирию и будет бороться с YPG (курдские формирования)", − указал сенатор.

Он добавил, что Запад несет ответственность за защиту курдских сил и для решения этой проблемы нужна зона безопасности, в которой войска также будут следить за перегруппировкой "Исламского государства".

Напомним, в декабре 2018 года Трамп заявил о победе над ИГ в Сирии и объявил о выводе из страны американских военных. Позже он уточнил, что это будет не скоро.

Глава Центрального командования Вооруженных сил США генерал Джозеф Вотел на днях сообщил, что вывод военнослужащих из Сирии начнется в ближайшее время, а пока Пентагон вывозит военную технику.

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Источник: korrespondent.net