Лента RSS
Подписаться на ленту
16 февраля 2019, суббота, 08:34
+4°C
Завтра +4°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,17
  • € 2,44
16. 02. 2019

Госдеп и Путин в курсе задержания Майкла Калви

 
В Госдепартаменте США сообщили, что в курсе задержания основателя инвесткомпании Baring Vostok и члена Совета директоров банка Восточный Майкла Калви в Москве.
 
"Мы знаем, что гражданин США был задержан 14 февраля в России. Защита граждан США за рубежом для нас наивысший приоритет. Из соображений конфиденциальности частной информации на данный момент мы не можем предоставить какую-либо дополнительную информацию", − отметил представитель Госдепа.
 
Также пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин проинформирован о деле американца Калви, которого подозревают в хищении 2,5 миллиарда рублей банка Восточный.
 
Уголовное дело, согласно оглашенным в суде материалам, было возбуждено 13 февраля по материалам ФСБ России. 
 
Ранее сообщалось, что вместе с Калви задержаны пять человек.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Вся немецкая кухня заточена под один соус - пиво.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Верите ли вы в то, что люди спровоцировали глобальное потепление?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.