Госдеп и Путин в курсе задержания Майкла Калви

В Госдепартаменте США сообщили, что в курсе задержания основателя инвесткомпании Baring Vostok и члена Совета директоров банка Восточный Майкла Калви в Москве.

"Мы знаем, что гражданин США был задержан 14 февраля в России. Защита граждан США за рубежом для нас наивысший приоритет. Из соображений конфиденциальности частной информации на данный момент мы не можем предоставить какую-либо дополнительную информацию", − отметил представитель Госдепа. Также пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин проинформирован о деле американца Калви, которого подозревают в хищении 2,5 миллиарда рублей банка Восточный. Уголовное дело, согласно оглашенным в суде материалам, было возбуждено 13 февраля по материалам ФСБ России. Ранее сообщалось, что вместе с Калви задержаны пять человек.

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Источник: korrespondent.net