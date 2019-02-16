Эрдоган рассказал, почему Турцию не принимают в ЕС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что Евросоюз отказывается принять Турцию в свой состав лишь по причине того, что страна является мусульманской. Об этом турецкий лидер сообщил в эфире телеканала A Haber в пятницу, 15 февраля.

По его словам, ЕС постоянно увеличивает число требований для Анкары. Так, их количество возросло с 15 до 35.

Турция ведет переговоры о вступлении в Евросоюз с 2005 года.

Напомним, в июле прошлого года Совет ЕС сообщил о приостановке переговоров с Анкарой по поводу приема страны в состав Евросоюза.

А в сентябре 2018 года стало известно, что Европарламент отменил выделение Турции помощи в сумме 70 миллионов евро на подготовку к вступлению в ЕС.

Запад обвиняет Турцию в отходе от верховенства закона, преследование журналистов, правозащитников и ученых.

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Источник: korrespondent.net