Итоги 15.02: Трамп ввел ЧП и ссора с Израилем

В аэропорту Израиля удерживали украинцев

В израильском аэропорту Бен Гурион задержали 140 украинцев и удерживали более пяти часов.

Адвокат и нардеп Георгий Логвинский сообщил, что это было сделано в знак протеста против отказа во въезде гражданам Израиля.

Он отметил, что в итоге граждан Украины отпустили а конфликт между государствами временно исчерпан.

Подозреваемый в убийстве Гандзюк вышел под залог

Глава Херсонского областного совета Владислав Мангер, которому объявлено подозрение в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк, вышел из СИЗО под залог.

Адвокат Дмитрий Ильченко внес почти 2,5 миллиона гривен за своего подзащитного.

Сам Мангер заявил, что не имеет ни к кому никаких претензий и готов сотрудничать со следствием.

Трамп ввел режим чрезвычайного положения в США

Президент США Дональд Трамп подписал документ о введении режима чрезвычайного положения в стране, что позволит ему получить около восьми миллиардов долларов для возведения стены на границе с Мексикой без одобрения Конгресса.

В Палате представителей начали расследование законности действий Трампа, назвав его решение подрывом положений конституции.

В ЦИК уточнили число избирателей

Центральная избирательная комиссия предварительно оценила численность избирателей на выборах президента 31 марта в 29 897 548 человек.

При этом по состоянию на 14 февраля Реестр содержит 38 714 322 записи об избирателях.

США расширили санкции в отношении Венесуэлы



Вашингтон расширил меры против Каракаса. Санкционный список пополнили пять граждан Венесуэлы, в том числе министр нефтяной промышленности, глава государственной нефтегазовой компании PDVSA Мануэль Кеведо.

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Источник: korrespondent.net