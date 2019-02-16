Итоги 15.02: Трамп ввел ЧП и ссора с Израилем

В аэропорту Израиля удерживали украинцев
В израильском аэропорту Бен Гурион задержали 140 украинцев и удерживали более пяти часов.
Адвокат и нардеп Георгий Логвинский сообщил, что это было сделано в знак протеста против отказа во въезде гражданам Израиля.
Он отметил, что в итоге граждан Украины отпустили а конфликт между государствами временно исчерпан.
Подозреваемый в убийстве Гандзюк вышел под залог
Глава Херсонского областного совета Владислав Мангер, которому объявлено подозрение в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк, вышел из СИЗО под залог.
Адвокат Дмитрий Ильченко внес почти 2,5 миллиона гривен за своего подзащитного.
Сам Мангер заявил, что не имеет ни к кому никаких претензий и готов сотрудничать со следствием.
Трамп ввел режим чрезвычайного положения в США
Президент США Дональд Трамп подписал документ о введении режима чрезвычайного положения в стране, что позволит ему получить около восьми миллиардов долларов для возведения стены на границе с Мексикой без одобрения Конгресса.
В Палате представителей начали расследование законности действий Трампа, назвав его решение подрывом положений конституции.
В ЦИК уточнили число избирателей
Центральная избирательная комиссия предварительно оценила численность избирателей на выборах президента 31 марта в 29 897 548 человек.
При этом по состоянию на 14 февраля Реестр содержит 38 714 322 записи об избирателях.
США расширили санкции в отношении Венесуэлы
Вашингтон расширил меры против Каракаса. Санкционный список пополнили пять граждан Венесуэлы, в том числе министр нефтяной промышленности, глава государственной нефтегазовой компании PDVSA Мануэль Кеведо.
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Источник: korrespondent.net