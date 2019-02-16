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16. 02. 2019

Итоги 15.02: Трамп ввел ЧП и ссора с Израилем

В аэропорту Израиля удерживали украинцев
 
В израильском аэропорту Бен Гурион задержали 140 украинцев и удерживали более пяти часов.
 
Адвокат и нардеп Георгий Логвинский сообщил, что это было сделано в знак протеста против отказа во въезде гражданам Израиля. 
 
Он отметил, что в итоге граждан Украины отпустили а конфликт между государствами временно исчерпан.
 
Подозреваемый в убийстве Гандзюк вышел под залог
 
Глава Херсонского областного совета Владислав Мангер, которому объявлено подозрение в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк, вышел из СИЗО под залог. 
 
Адвокат Дмитрий Ильченко внес почти 2,5 миллиона гривен за своего подзащитного.
 
Сам Мангер заявил, что не имеет ни к кому никаких претензий и готов сотрудничать со следствием.
 
Трамп ввел режим чрезвычайного положения в США
 
Президент США Дональд Трамп подписал документ о введении режима чрезвычайного положения в стране, что позволит ему получить около восьми миллиардов долларов для возведения стены на границе с Мексикой без одобрения Конгресса.
 
В Палате представителей начали расследование законности действий Трампа, назвав его решение подрывом положений конституции.
 
В ЦИК уточнили число избирателей 
 
Центральная избирательная комиссия предварительно оценила численность избирателей на выборах президента 31 марта в 29 897 548 человек.
 
При этом по состоянию на 14 февраля Реестр содержит 38 714 322 записи об избирателях.
 
США расширили санкции в отношении Венесуэлы

Вашингтон расширил меры против Каракаса. Санкционный список пополнили пять граждан Венесуэлы, в том числе министр нефтяной промышленности, глава государственной нефтегазовой компании PDVSA Мануэль Кеведо.
 
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Источник: korrespondent.net

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