Появились подробности стрельбы в американской компании

Сотрудник компании Henry Pratt, устроивший стрельбу в городе Аврора в штате Иллинойс, открыл огонь после того, как его на совещании уведомили об увольнении, сообщает телеканал ABC 7 со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным телеканала, стрелявшим был 45-летний сотрудник компании Гэри Мартин, который проработал в компании около 15 лет в качестве сборщика. По словам источника, сначала преступник начал стрелять на встрече, а затем продолжил стрельбу на территории предприятия. По последним данным, жертвами стрелка стали пять человек, в том числе четыре сотрудника полиции, еще пять сотрудников полиции и несколько гражданских были ранены. Самого преступника ликвидировала полиция. Ранее сообщалось, что в частном доме в Техасе были найдены убитыми по меньшей мере пять человек.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net