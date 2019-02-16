На Закарпатье из гранатомета обстреляли дом

В селе Сторожница Закарпатской области в субботу, 16 февраля, около 3 часов ночи, неизвестный выстрелил из гранатомета по частному жилому дому. Об этом сообщает местное издание Новини Закарпаття.

Сообщается, что дом принадлежит матери политика, бизнесмена, госслужащего, экс-главы Аграрной биржи и Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины Роберта Бровди.

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Как сообщалось, в конце января в Днепре неизвестный выстрелом из ручного противотанкового гранатомета повредил автомобиль, водитель и пассажир не пострадали.

Напомним, в сентябре прошлого года в Киеве обстреляли жилой дом из гранатомета.

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Источник: korrespondent.net