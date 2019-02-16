Берлин инициирует переговоры по разоружению

Во время своего членства в Совете Безопасности ООН в 2019-2020 годах Германия ставит одной из своих целей начало широкого диалога по разоружению. Как сообщил в Мюнхене на конференции по безопасности министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас, с этой целью в середине марта будет созвана международная конференция, пишет Укринформ.

"Мы должны работать вместе для того, чтобы технологическая эволюция новых типов оружия не подорвала всю архитектуру безопасности, которую мы знаем. По этой причине 15 марта в Берлине состоится международная конференция с целью инициирования диалога о том, как контроль над вооружениями может обеспечить стабильность и в 21-м веке", - сообщил Маас.

Он отметил, что нарушение соглашений вызывают подозрение. А именно сегодняшнее поведение России с ДРСМД демонстрирует те негативные последствия, которые это может иметь для безопасности всех причастных, но прежде всего, Европы.

"Кризис ДРСМД показывает, что мы должны думать о ядерном разоружении и контроле над вооружениями более глобально, чем когда-либо. Германия начнет это в апреле, когда мы будем председательствовать в Совете Безопасности ООН", - пообещал Маас.

"Мы не можем проиграть за несколько лет то, что было построены в течение многих десятилетий. Это тоже является ключевой задачей трансатлантического партнерства", - добавил глава МИД Германии.

Как сообщалось, в обнародованном накануне докладе сообщалось, что за прошлый год мировые траты на вооружение выросли почти на 2%.

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Источник: korrespondent.net