На востоке Сирии сдался последний форпост ИГ - СМИ

Бойцы вооруженной коалиции Силы демократической Сирии взяли под контроль последний форпост террористов группировки "Исламское государство" в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии. Об этом сообщил в субботу, 16 февраля, телеканал Al Mayadeen.

По его данным, СДС при поддержке ВВС США удалось захватить населенный пункт Эль-Багуз на границе с Ираком. Находившиеся в нем террористы прекратили военные действия и согласились капитулировать. Согласно достигнутой сделке между СДС и ИГ, 440 боевиков сдадутся в ближайшие часы арабо-курдским формированиям.

На территории менее одного квадратного километра, которую удерживали остатки банд ИГ, находится также большая группа мирных граждан. Террористы использовали их в качестве живого щита.

Накануне отряды СДС и остатки банд ИГ заключили перемирие, благодаря которому в лагерь беженцев под Эль-Багузом была пропущена гуманитарная помощь.

Разгром последнего форпоста ИГ и капитуляция террористов на восточном берегу реки Евфрат совпали с сообщением, поступившим из Вашингтона. В пятницу президент США Дональд Трамп пообещал выступить в течение 24 часов с важным заявлением, касающимся Сирии и борьбы с террористической группировкой ИГ.

Ранее в Пентагоне заявили, что под контролем "Исламского государства" в Сирии осталось до 1,5 тысячи боевиков, которые контролируют менее 20 квадратных миль территорий.

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Источник: korrespondent.net