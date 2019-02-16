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16. 02. 2019

Очередь в детсады сократилась на две трети - министр

Министр образования Лилия Гриневич заявляет, что за два года очередь в детские сады сокращена на 63 тысяч мест, сообщает Интерфакс-Украины.

"В 2018 году совместно с органами местного самоуправления создано более 22 тысяч мест в дошкольных учреждениях", - сказала Гриневич.

Министр напомнила, что в 2016 году очередь в детсады составляла 96 тысяч мест.

"Сейчас, за счет ежегодного создания мест, мы сократили очередь до 33 тысяч мест", - добавила Гриневич.

Отметим, на этой неделе на Закарпатье местная прокуратура Мукачево открыла уголовное производство из-за того, что в детских садах города собирают деньги с родителей.

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Источник: korrespondent.net

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