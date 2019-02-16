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16. 02. 2019

С марта пенсии вырастут на 17-20% - вице-премьер

Вице-премьер-министр Павел Розенко заявляет, что  с марта размер пенсий в результате осовременивания увеличится на 17-20%. Об этом он сказал в эфире 5 канала, сообщает пресс-служба Кабмина.

Он напомнил, что, начиная с этого года, перерасчет пенсий будет происходить ежегодно в автоматическом режиме.

"Это одна из главных позиций реформы, которая была введена. Теперь, несмотря ни на что, в марте, ежегодно 1 марта, будет проводиться осовременивание пенсионных выплат. Впервые за последние 5-7 лет мы пришли к такому процессу, когда можем гарантировать осовременивание пенсий всем категориям граждан", - заявляет Розенко.

Он напомнил, что последнее осовременивание пенсий произошло в октябре 2017 года. "Но нужно вспомнить, что до этого момента 7 лет не было ни единого перерасчета и осовременивания пенсий", - указал он.

По словам вице-премьера, в бюджете достаточно средств для осуществления перерасчета пенсий. 

Отметим, согласно данным Минфина, за прошлый год пенсии выросли на 166 гривен. При этом средняя пенсия не превышает 100 долларов.

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Источник: korrespondent.net

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