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16. 02. 2019

Сестра британского экс-министра разделась в прямом эфире

Сестра бывшего министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона Рейчел в знак протеста против Brexit разделась в прямом эфире телеканала Sky News.

Как отмечается, она была одним из участников дискуссионного шоу. Во время дебатов она решила скинуть свою одежду, чтобы выразить несогласие.

"Насколько мне известно, в наши дни очень трудно сделать так, чтобы твой голос услышали, когда речь идет о Brexit", - заявила Джонсон.

Данной акцией Джонсон поддержала преподавателя Кембриджского университета доктора Викторию Бейтман, которая пришла в эфир радиостанции BBC Radio 4 полностью обнаженной, в знак протеста против Brexit.

Напомним, из-за несогласия с планом Brexit в оставку ушли несколько британских министров. 

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Источник: korrespondent.net

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