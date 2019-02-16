Меркель разъяснила газовую политику Берлина

Германия не собирается исключать Россию из своего поля зрения в вопросах транзита газа, но и Украина должна остаться транзитным государством. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, 16 февраля, сообщает Интерфакс-Украина.

"Украина должна остаться транзитным государством. Другие трубопроводы также будут продолжать существовать... С одной стороны, я на стороне господина Порошенко, с другой стороны, вопросы, связанные с Северным потоком-2, - также для меня остаются очень важными", - сказала она.

Меркель отметила, что в Европе должна происходить диверсификация энергоисточников.

"Разумно импортировать сжиженный газ из США по разумным ценам, но мы не собираемся исключать Россию из нашего поля зрения. Геостратегически Европа не вправе разрывать отношения с Россией", - пояснила канцлер.

Ранее Меркель заявила о том, что страны Европейского Союза договорились по поводу регулирования проекта Северный поток-2. Как отмечается, одним из согласованных предложений стало то, что ответственность за газопроводы с третьими странами, вроде Россией, лежит на стране, где газопровод впервые встречается с европейской сетью.

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Источник: korrespondent.net