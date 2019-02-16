У дома Порошенко требуют "растаможку за 300 евро"

У дома президента Петра Порошенко в селе Козин Киевской области проходит акция с требованием установления "единой ставки растаможки для всех авто в 300 евро".

Как сообщает УП, в настоящее время акция "Автопробег к Порошенко" немногочисленная, к месту события пешком двигаются остальные участники.

Участники акции заявляют, что в населенном пункте находятся "автобусы с полицией и Нацгвардией".

"Требуем единую ставку растаможки для всех авто в 300 евро. Но не только. Бьют и убивают гражданских активистов, пожилые люди обречены на бедность, молодежь массово покидает страну, торговля с врагом продолжается, коррупция процветает", - заявляют организаторы акции.

Стоит отметить, что сам Порошенко сейчас находится на конференции по безопасности в Мюнхене.

Напомним, 22 февраля завершается льготный период применения ставки акцизного налога (коэффициент 0,5) для таможенного оформления "евроблях". После этой даты владельцы таких авто будут платить акцизный налог по полной ставке.

Накануне в АвтоЕвроСиле заявили, что в Украине растаможено лишь около 5% авто на еврономерах, половину из которых было ввезено уже после вступления в силу новых законов. При этом по данным Минфина, "евроблях" в Украине более 630 тысяч.

По информации ГФС, на 14 февраля в Украине растаможили 160 тысяч "евроблях".

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Источник: korrespondent.net